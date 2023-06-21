Лидер ЦСКА Чалов может перейти в турецкий «Галатасарай»

По данным издания, переговоры с игроком продвигаются быстро. Теперь осталось договориться с нынешним клубом футболиста. Контракт Чалова с армейцами будет длиться еще год.

В сезоне 2022/2023 Чалов стал третьим бомбардиром чемпионата России, забив в 30 матчах 19 мячей. Он уступил лишь зенитовцу Малкому (23) и спартаковцу Квинси Промесу (20).

У 25-летнего нападающего уже есть опыт выступления за рубежом. Он провел полгода в аренде в швейцарском «Базеле».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.