Лидер ЦСКА Чалов может перейти в турецкий «Галатасарай»
Фото: [Сергей Савостьянов/ТАСС]
Нападающий ЦСКА Федор Чалов дал согласие на переход в «Галатасарай», сообщает турецкая газета Fanatik.
По данным издания, переговоры с игроком продвигаются быстро. Теперь осталось договориться с нынешним клубом футболиста. Контракт Чалова с армейцами будет длиться еще год.
В сезоне 2022/2023 Чалов стал третьим бомбардиром чемпионата России, забив в 30 матчах 19 мячей. Он уступил лишь зенитовцу Малкому (23) и спартаковцу Квинси Промесу (20).
У 25-летнего нападающего уже есть опыт выступления за рубежом. Он провел полгода в аренде в швейцарском «Базеле».
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.