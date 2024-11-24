Лидия Федосеева-Шукшина появилась на публике после долгого перерыва

Народная артистка РСФСР из-за состояния здоровья долго не появлялась на публике. Но недавно она приняла участие в субботнем шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».

В студии вспоминали актера, режиссера и писателя Василия Шукшина, который ушел из жизни 50 лет, в 1974 году.

В честь него прозвучала песня «Посвящение Шукшину». Слова этой песни написал поэт Анатолий Поперечный, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.

Композицию в студии исполнила Наталья Бондарева. Песню в ее исполнении послушала и вдова режиссера Лидия Федосеева-Шукшина.

Она поделилась историей, связанную с этой песней.

«У нас такой был момент в жизни, когда дети маленькие, я их уложила спать, и вдруг возникла эта песенка. И он говорит: „Сделай погромче“. Я говорю: „Я не могу, дети спят, они услышат, я потом их не уложу“. Он говорит: „Ну мне так она нравится“. А я отвечаю: „Кто тебе нравится, певица или песня?“» — рассказала Лидия Николаевна.

Ранее дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии здоровья матери.