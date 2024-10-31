Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии здоровья матери
Фото: [rutube.ru / «Мой герой»]
Младшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в интервью Пятому каналу рассказала о самочувствии матери.
В первую очередь она опровергла информацию о том, что актриса якобы потеряла сознание и упала с лестницы. Ольга назвала это чушью, пояснив, что у них не двухуровневая квартира.
По ее словам, ухудшений в состоянии здоровья Лидии Федосеевой-Шукшиной нет, но передвигается она с трудом.
Сама актриса также не подтвердила слухи в СМИ и социальных сетях о том, что она находится в тяжелом состоянии, и отметила, что с ней все хорошо.
Ранее сообщалось о том, что психолог Бурова назвала Марию Шукшину абьюзером после слов ее дочери о побоях.