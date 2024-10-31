Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии здоровья матери

В первую очередь она опровергла информацию о том, что актриса якобы потеряла сознание и упала с лестницы. Ольга назвала это чушью, пояснив, что у них не двухуровневая квартира.

По ее словам, ухудшений в состоянии здоровья Лидии Федосеевой-Шукшиной нет, но передвигается она с трудом.

Сама актриса также не подтвердила слухи в СМИ и социальных сетях о том, что она находится в тяжелом состоянии, и отметила, что с ней все хорошо.

Ранее сообщалось о том, что психолог Бурова назвала Марию Шукшину абьюзером после слов ее дочери о побоях.