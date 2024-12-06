Лии Ахеджаковой принадлежит дом стоимостью 100 млн рублей

Советская и российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова оказалась в центре скандала после спектакля в Лос-Анджелесе. Принимая цветы от зрителей, она произнесла лозунг «Слава Украине!», что вызвало шквал критики в ее адрес.

Будут ли принят какие-то меры в отношении Ахеджаковой, неизвестно, но актрисе есть, что терять.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, она является владелицей участка в элитном поселке. Там Ахеджакова построила дом. Стоимость объекта недвижимости оценивается в 100 млн рублей.

Также у актрисы есть квартира в Москве, она находится в районе метро «Проспект Вернадского». Такая квартира стоит около 15 млн рублей.

После начала спецоперации Лия Ахеджакова пропала из публичного пространства. Появились слухи о том, что она переехала за границу, но знакомые актрисы опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось о том, что общественный деятель попросил Генпрокуратуру проверить Ахеджакову на предмет госизмены.