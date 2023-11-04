Лимит «Пушкинской карты» останется прежним
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, расширения лимита «пушкинской карты» пока не планируется, поскольку суммы в размере пяти тысяч рублей достаточно для посещения учреждений культуры участниками программы в своих регионах. Об этом сообщает «Интерфакс».
Она уточнила, что проблемой данная сумма является только для жителей столичных регионов.
Напомним, что программа «Пушкинская карта» действует более двух лет.