Лимит «Пушкинской карты» останется прежним

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, расширения лимита «пушкинской карты» пока не планируется, поскольку суммы в размере пяти тысяч рублей достаточно для посещения учреждений культуры участниками программы в своих регионах. Об этом сообщает «Интерфакс».