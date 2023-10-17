Лионель Месси в восьмой раз получит «Золотой мяч»

При голосовании будут учитываться выступления футболистов на чемпионате мира-2022 в Катаре, так как предыдущее награждение состоялось до начала мундиаля.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира, а Месси был признан лучшим игроком турнира.

Капитан аргентинской сборной получит приз лучшему футболисту мира в восьмой раз. В этом смысле у Месси нет конкурентов. Португалец Криштиану Роналду становился обладателем «Золотого мяч» пять раз.

У женщин престижную награду вручат Айтане Бонмати из «Барселоны» и сборной Испании. В 2023 году она стала победителем Лиги чемпионов и чемпионкой мира. На обоих турнирах она была признана лучшим игроком.