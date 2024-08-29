Лишенная олимпийской медали гимнастка оголилась на публике

Лишенная бронзовой медали Олимпийских игр 2024 года гимнастка Джордан Чайлз из США похвасталась своей фигурой в крошечном бикини. Свои пикантные части тела она продемонстрировала в личном блоге.

Спортсменка похвасталась своей фигурой, расположившись на шезлонге. Чейлз села, подогнув под себя ноги и открыв публике вид на свою фигуру. Пользователи оценили ее татуировки, черное бикини с принтом, а также мини-стринги, которые едва ли закрывали пикантные части звезды.

Примечательно не только это: на голове поклонники заметили бандану в тон купальнику и очки со стразами. По некоторым данным, это аксессуар со вставками от Dolce & Gabbana. Судя по всему, Чейлз и без медали живет на широкую руку, ведь стоимость только одних очков достигает почти 95 тысяч рублей, или свыше 1000 долларов.

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