Стендап-комик Виктория Складчикова развелась с мужем

Стендап-комик Виктория Складчикова призналась, что развелась с мужем Антоном Слепцом, сообщает The Voice. Артистка объяснила, что причиной расставания стали разные взгляды на жизнь и роль женщины в семье.

По словам 35-летней Виктории, экс-супруг хотел, чтобы она отказалась от карьеры и полностью посвятила себя быту. Из-за этих разногласий в семье постоянно возникали конфликты. Складчикова не стала терпеть ультиматумы мужа и приняла решение развестись.

Юмористка считает, что мужчина должен заработать авторитет, чтобы женщина сама признала его лидером. Этого, по ее мнению, в отношениях не произошло.

«Если бы я не развелась сейчас, я бы, наверное, за убийство села через год. Уже скандалы начались, это невозможно. Я не стала терпеть вот это его: "Я хозяин!" Зачем мне в моем доме хозяин? "Я главный!" Я эти выборы проиграла. Кто выбирал? Он просто такой: "Твое место на кухне". Ну вот как он сказал, так он и на фиг пошел», — рассказала Виктория.

Она иронично отметила, что женщина может легко получить имущество мужа. Более того, отметила Складчикова, бывший муж попросил ее не упоминать о нем в своих выступлениях.

Виктория и Антон познакомились в Сорочинске Оренбургской области. Затем они встретились в Москве и расписались осенью 2024 года. Медовый месяц пара провела в Дубае, а вместо роскошного свадебного торжества молодожены отметили событие в пельменной и бане.

