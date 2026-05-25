Литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ» пройдет в Подмосковье
Литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ» пройдет с 6 по 7 июня в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина на территории усадьбы Вяземы в Одинцово.
Мероприятие приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Оно объединит поэзию, театр, музыку и живое слово.
В программе фестиваля — выступления известных артистов театра и кино, авторские поэтические чтения, музыкальные номера, театральные перформансы, мастер-классы. В завершение фестиваля представят новый фильм Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане».