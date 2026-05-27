Почти половина россиян пробовали путешествовать в одиночку

Почти половина жителей Россия хотя бы один раз отправлялись в путешествие без компании, а подавляющее большинство остались довольны подобным опытом. Об этом сообщили « Известиям » аналитики компании Тибурон и сервиса бронирования «Островок».

Согласно результатам исследования, чаще всего формат соло-путешествий выбирают молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, преимущественно мужчины. При этом для большинства россиян такие поездки становятся осознанным выбором, а не вынужденной мерой. Лишь небольшая часть участников опроса призналась, что путешествовала одна из-за отсутствия компании.

Большинство респондентов отметили, что воспринимают одиночные поездки как возможность сменить обстановку, отдохнуть от привычного окружения и побыть наедине с собой. Во время путешествий многие чувствовали свободу, независимость и вдохновение, тогда как ощущение одиночества испытывали лишь немногие участники опроса.

Исследование также показало, что соло-путешествия помогают россиянам лучше понимать себя и становятся своеобразной эмоциональной перезагрузкой. Кроме того, участники опроса высоко оценили гибкость такого формата — возможность самостоятельно выбирать жилье, маршрут и темп поездки.

По данным сервиса «Островок», в 2026 году большинство одиночных туристов предпочитают путешествовать внутри страны. На российские направления приходится более 80 процентов бронирований. Наиболее востребованными городами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Владивосток и Новосибирск.

Среди зарубежных направлений лидируют Белоруссия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Турция, Таиланд, Италия, Франция и Китай. Аналитики связали популярность этих стран с удобной транспортной доступностью и отсутствием визовых сложностей.

Средняя стоимость размещения для соло-туристов внутри России в 2026 году составила около 4350 рублей за ночь, что немного выше прошлогодних показателей. За границей путешественники в среднем тратят примерно 7200 рублей за ночь.

Кроме того, исследование показало, что туристы, путешествующие в одиночку, значительно чаще выбирают гостиницы, тогда как поездки вдвоем или компанией нередко сопровождаются бронированием апартаментов.

