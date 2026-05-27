Зависимость, ухудшение внимания и токсичность: почему нельзя бесконтрольно пить снотворные

Специалист пояснила, что главная угроза таких средств заключается в формировании лекарственной зависимости. Со временем, по ее словам, пациенту приходится увеличивать дозировку, при этом препараты перестают давать ожидаемый эффект. Кроме того, Магомедова обратила внимание на скрытую опасность так называемых «народных» снотворных: доказанный результат достигается только при приеме высоких доз, которые, в свою очередь, обладают гепатотоксичностью — то есть способны вызывать повреждения печени.

Врач также уточнила, что некоторые безрецептурные лекарства содержат в своем составе фенобарбитал. Это вещество, как отметила сомнолог, провоцирует развитие зависимости, а также ухудшает концентрацию внимания и снижает когнитивные способности. Магомедова напомнила, что безрецептурными считаются препараты, официально разрешенные к продаже в аптеках без назначения врача, однако это не делает их безопасными для бесконтрольного применения.

