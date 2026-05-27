Гепатит, герпес и сальмонеллез: инфекционист предупредил об опасности офисных кружек и губок

Врач-инфекционист, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Екатерина Степанова в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, что обычная офисная кружка, которую коллега просто сполоснул водой, или вечно мокрая губка в раковине могут быть носителями возбудителей гепатита А, герпеса и даже сальмонеллеза. Патогены, по ее словам, крайне живучи в условиях тесного коллектива.

Специалист пояснила, что через общую посуду передаются практически все заболевания с контактно-бытовым путем распространения. Она выделила три основные группы угроз: кишечные инфекции (норовирусы, ротавирусы, сальмонеллез, гепатит А), респираторные инфекции (вирусы гриппа и ОРВИ) и герпетические инфекции (включая цитомегаловирус и вирус Эпштейна — Барр).

Степанова отметила, что многие ошибочно полагают, будто риск существует только при использовании откровенно грязной посуды. На самом деле, достаточно привычки «сполоснуть и поставить» — без моющих средств на поверхности остается невидимая пленка из слюны и микроорганизмов. Дополнительную опасность создают микротрещины на посуде, куда забиваются патогены, а также общие губки, которые из-за влажности и пористой структуры становятся идеальным инкубатором для бактерий.

Чтобы минимизировать риски, врач рекомендовала использовать личную посуду, которую никто другой не касается, мыть руки с мылом перед едой, всегда мыть посуду перед использованием, применять моющее средство и следить за чистотой столов и дверных ручек. При этом она предостерегла от крайностей — полностью избегать общения с коллегами или переходить на одноразовую посуду не нужно.

Степанова добавила, что в сезоны эпидемий гриппа и коронавируса к гигиене следует относиться с удвоенным вниманием. Особую ответственность она возложила на тех, кто недавно переболел кишечной инфекцией: такие люди могут оставаться источниками патогенов еще несколько недель. При явных симптомах у коллеги, заключила инфекционист, лучше деликатно попросить его временно не пользоваться общей кухней. Чистота рук и посуды, резюмировала она, — это не просто бытовая привычка, а реальная защита от инфекций.

