Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при разборе завалов частного дома в Липецке, где ранее произошли взрыв и пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России в канале MAX.

По данным ведомства, жертвами происшествия стали три человека, включая ребенка. Сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали возгорание и завершили разбор разрушенных конструкций.

Ранее сообщалось, что под обломками были найдены тела женщины и ребенка. Позже спасатели извлекли тело еще одного погибшего.

ЧП произошло вечером 26 мая в частном жилом доме на улице Баумана. По предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв бытового газа, после которого здание частично обрушилось.

В настоящее время специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины происшествия. Проверку по факту трагедии проводят дознаватели МЧС.

Ранее эксперт призвал выполнить цели СВО после удара по колледжу в ЛНР.