На чемпионате мира по хоккею определились четвертьфиналисты

На проходящем в Швейцарии чемпионате мира по хоккею определился состав четвертьфинальных пар. Уже на этой стадии сыграют друг против друга финалисты Олимпиады Канада и США.

Канадцы привезли в Швейцарию сильную команду с Сидни Кросби, Маклином Селебрини, Марком Шайфли и другими звездами НХЛ. Сборная США раззвездила свою весьма серую команду только Мэттью Ткачаком. В итоге американцы заняли лишь четвертое место в своей группе и только в последнем туре обеспечили себе место в плей-офф.

Хозяева чемпионата собрали всех доступных звезд, Швейцария выиграла семь матчей в группе и в 1/4 финала сыграют со Швецией. Шведы валяли дурака в групповом турнире, в последнем туре боролись за выход в плей-офф со Словакией, а теперь на ранней стадии попали на сильного соперника.

Финляндия выглядит фаворитом в паре с Чехией, а Латвия сыграет с Норвегий. Сюрпризом стал даже не сам факт попадания двух последних сборных плей-офф, а то обстоятельство, что они сыграют друг с другом, следовательно кто-то из них гарантированно будет бороться за медали чемпионата мира.

Ранее известный российский тренер Андрей Назаров жестко раскритиковал уровень чемпионата мира.