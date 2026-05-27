Ночью до +3 в области: жителей столичного региона ждет прохладная среда

Гидрометцентр опубликовал на своем сайте прогноз погоды для столичного региона на среду, 27 мая. Согласно данным синоптиков, в Москве и Московской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, а местами умеренный дождь. В областных районах также возможна гроза.

Специалисты уточнили, что в Москве днем воздух прогреется до +13…+15 градусов. Ночью же столбики термометров в столице опустятся до +4 градусов.

В Московской области, как отметили в Гидрометцентре, дневная температура составит от +12 до +17 градусов. В ночные часы в регионе возможно похолодание до +3 градусов.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет дуть с запада, затем сменит направление на северо-западное. Его скорость ожидается в пределах 7–12 метров в секунду.

Атмосферное давление, добавили специалисты, составит 732 миллиметра ртутного столба.

