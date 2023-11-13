Литва собирается лишить гражданства знаменитую балерину Илзе Лиепу
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Власти Литвы могут лишить гражданства знаменитую балерину народную артистку России Илзе Лиепу, сообщает Baltic News Service.
Балерина имеет российское и литовское гражданство.
В прибалтийской стране считают, что высказывания артистки могут нести угрозу национальной безопасности. Ранее Лиепа выступала в поддержку Владимира Путина.
Илзе Лиепа принадлежит к уникальному балетному «клану». Ее отец Марис Лиепа – народный артист СССР, брат Андрис – народный артист России. Илзе танцевала в Большом театре с 1983 года.