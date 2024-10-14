Литвин отстранен от футбольных мероприятий на полгода

Блогер Михаил Литвин, который владеет клубом Медиалиги Lit Energy, был отстранен от футбольных мероприятий на срок в шесть месяцев. Об этом сообщил председатель Медиалиги Николай Осипов в интервью «РБК Спорт».

«Мы решили отстранить игрока на полгода. Такой агрессии нет оправдания и места на нашем турнире. Литвин принес нам свои извинения. Лига в будущем собирается еще более внимательно отнестись к вопросам морально-этической стороны. По произошедшему случаю к нам со стороны правоохранительных органов вопросов не было», — сказал Осипов.

Он добавил, что Медиалига разрабатывает новые дисциплинарные правила, среди которых будет предусмотрена система штрафов и последующее отстранение команд, чьи болельщики используют ненормативную лексику.

Таким образом, Литвин пропустит оставшиеся матчи текущего чемпионата и финал турнира — Суперкубок. Если его команда попадет на соревнование Медиалиги в Абу-Даби в феврале 2025 года, он также не сможет участвовать в нем.

Михаил Литвин заключен под стражу на 13 суток по решению Кузьминского суда Москвы за нанесение удара болельщику во время игры футбольной Медиалиги с командой СКА из Ростова-на-Дону.

«Литвину Михаилу назначено наказание в виде административного ареста на срок 13 суток», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что владелец «энергетиков», блогер-миллионник Литвин, в какой-то момент не совладал с нервами, подбежал к трибуне соперника и ударил одного из фанатов кулаком в лицо.