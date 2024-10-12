Блогер Литвин матерно сцепился с Бастой и устроил драку с фанатами «СКА-Ростов»

Как сообщает информационный портал MSK1, инцидент произошел в Москве во время матча команды Медиалиги Lit Energy с ростовским СКА. Владелец «энергетиков», блогер-миллионник Литвин, в какой-то момент не совладал с нервами, подбежал к трибуне соперника, ударив одного из фанатов кулаком в лицо.

По предварительным данным, блогера вывела из себя кричалка «Литвин — пи***ас».

Владелец «СКА-Ростов» — популярный российский рэпер Василий «Баста» Вакуленко попросил Литвина остыть, чтобы не наломать дров. По его словам, первыми обидные речевки прозвучали от поддержки Литвина. В ответ тот сразу ринулся в атаку.

«Я тебя вы***у, на***й» — крикнул в лицо Басте Литвин.

Во время жаркого спора потасовка едва не переросла в массовую бойню. Спасибо вовремя подоспевшим стюардам, разнявшим драчунов. Тем не менее подскочившие к Литвину болельщики СКА-Ростов несколько раз влепили блогеру и его сопровождающему.

Из-за нападения на фаната и спровоцированной драки Литвин был удален, после чего игра продолжилась. После случившегося Михаила Литвина могут надолго дисквалифицировать — по крайней мере, об этом высказался президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов, — пишет портал.

Ранее сообщалось, что лидер «Океана Эльзы» Вакарчук назвал киевский концерт с рейдом военкомов «радостью и праздником».