«Ливерпуль» может отстранить Салаха после скандального интервью знаменитого форварда

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может быть исключен из состава команды на матч Лиги чемпионов с миланским «Интером», пишет Daily Mail.

Знаменитый форвард в последних матчах не попадал в стартовый состав. Салах дал скандальное интервью, в котором подверг резкой критике главного тренера команды Арне Слота.

Теперь «Ливерпуль» должен принять решение по поводу дальнейшей карьеры египтянина в клубе. 33-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Он дважды выигрывал с командой чемпионат Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов. Салах четырежды становился лучшим бомбардиром АПЛ, в том числе, и в прошлом сезоне. Контракт форварда с клубом действует до конца сезона-2026/27.

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» неудачно выступает в нынешнем сезоне, с 23 очками после 15 матчей занимая лишь девятое место в АПЛ. Салах в нынешнем сезоне в общей сложности провел 19 матчей за клуб во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три передачи.

