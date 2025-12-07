Месси помог «Интер Майами» выиграть Кубок МЛС

На 8-й минуте защитник «Ванкувера» Эдиер Окампо забил в свои ворота. На 60-й Али Ахмед сравнял счет. Исход матча решили результативные действия главной звезды «Интера» Лионеля Месси. На 71-й минуте великий аргентинец ассистировал Родриго де Полю, а в компенсированное время с его паса забил Тадео Альенде.

Месси был признан MVP Кубка МЛС. Он побил рекорд результативности в одном плей-офф МЛС, записав на свой счет 15 (6+9) результативных действий. Всего в 34 матчах сезона в американской лиге Месси забил 35 мячей и отдал 23 передачи.

Очередной трофей стал 47-м в карьере аргентинца, он обновил собственный рекорд.

Матч с «Ванкувером» стал последним в карьере Жорди Альбы и Серджи Бускетса. Оба испанских футболиста, игравшие с Месси в «Барселоне», объявили, что завершат карьеру по окончании сезона МЛС.

Фото: [ ФК «Интер Майами» ]

