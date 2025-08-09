Люберецкий «Халк» удивил зрителей парада физкультурников под Белгородом своей программой

В Алексеевке, что в Белгородской области, 9 августа на стадионе «Центральный» прошло масштабное событие — 4-й летний парад физкультурников. В честь Дня физкультурника на стадионе собрались спортсмены и любители активного образа жизни.

Одним из главных гостей праздника стал Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк». Он — заместитель руководителя Федерации силового экстрима России. Сергей Агаджанян показал зрителям яркие и необычные номера, которые запомнятся надолго.

Атлет продемонстрировал сложную и захватывающую программу, включающую как минимум три элемента, которые кажутся невыполнимыми, а один из них и вовсе могут повторить лишь немногие, прошедшие специальную подготовку.

В ходе показательного выступления спортсмен из Люберец продемонстрировал впечатляющие трюки. Он с лёгкостью скручивал в трубочку походную миску и сковороду небольшого размера.

К числу наиболее сложных для повторения можно отнести номера, в которых он скручивал лопату из закаленной стали с рёбрами жёсткости и разрушал подряд короткие шпильки из оцинкованной стали.

А вот особый комплекс упражнений с использованием специальных приспособлений, который демонстрирует силу и выносливость, — это настоящее испытание для многих опытных спортсменов.

В кульминационный момент своего выступления Сергей Агаджанян демонстрировал невероятную силу и ловкость, разрывая грелки силой своего дыхания. В этот момент на нём стояли и сидели ассистенты, а само выступление происходило в рамках благотворительного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня физкультурника в Белгородской области.