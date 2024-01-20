Любители из подмосковной Коломны сразились в матче со звездными спортсменами

В подмосковной Коломне в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор» состоялся матч между легендами хоккея СССР и России и командой, сформированной из местных жителей городского округа.

Перед началом матча Сергей Коньков провел с гостями мероприятия бесплатную хоккейную тренировку, где каждый желающий мог приобщиться к популярному зимнему спорту. Сразу после разминки началось напряженное противостояние между любителями и профессиональными спортсменами.

В жаркой игре команды до последнего шли вровень, однако на последних минутах матча решающая шайба оказалась в воротах коломенских хоккеистов. Матч легенд хоккея с жителями муниципалитета завершился со счетом 6:5 в пользу команды известных спортсменов.

«Игра веселая, интересная, но, естественно, звезды выиграли. Тут даже не было сомнений — играть против таких мастеров! Двукратные, трехкратные, все олимпийские чемпионы, обладатели кубков Стэнли, НХЛ. Матч интересный, трибуны были полные, проиграли в одну шайбу», — рассказывает о матче представитель коломенской команды Елисеев Алексей.

Организаторы позаботились и о комфорте зрителей в этот морозный день. Рядом с катком расположилась полевая кухня, где гостей угощали ароматной гречневой кашей и горячим чаем. Для лучшего обзора вокруг ледовой площадки были собраны многоярусные трибуны.