Любовь Успенская поразила поклонников новым образом

70-летняя Любовь Успенская предстала перед поклонниками в новом образе.

Артистка опубликовала в своем личном блоге видео с концерта, на кадрах которого она запечатлена в комбинезоне с серебряными пайетками и высоких ботфортах. Образ певицы дополнили глубокое декольте, пояс и ультракороткие шорты.

В этом образе она исполняла песню «По полюшку».

Зрители отметили, что Успенская выглядит намного моложе своих лет и похвалили ее за смелость.

Стоит отметить, 70-летняя королева шансона активно занимается спортом, а также активно пользуется услугами хирургов и косметологов.

Ранее сообщалось о том, что дочь Любови Успенской отвезли в психбольницу.