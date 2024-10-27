Дочь Любови Успенской отвезли в психбольницу

В начале октября певица Любовь Успенская сообщила об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной. Спустя некоторое время наследница звезды нашлась. Оказалось, что пока мать была на гастролях, она решила уехать в Израиль, ничего не сказав об этом родительнице.

Плаксину вернули домой. Однако ее рассказ о причинах побега шокировал поклонников, передает «СтарХит».

После возвращения Татьяна записала видео, в котором пожаловалась на строгие ограничения со стороны матери, что как она утверждает, делает ее жизнь невыносимой. По словам Татьяны, ей захотелось сбежать от неадекватной, тиранической материнской заботы, и что она уже десятя лет мечтает о независимостию

Друг Татьяны утверждает, что после обращения к ней людей, связанных с Успенской, ее поместили в клинику в Швейцарии под предлогом медицинского наблюдения. Швейцария — это кодовое название этой клиники, психбольницы. Оттуда девушка записала видео, в котором она благодарит мать.

Друг Татьяны считает, что ее заставили записать это видео. Также он вступился за подругу, рассказав, что она просто хочет быть свободной, что у нее даже нет телефона и она постоянно сидит дома.

Ранее сообщалось о том, что уехавшая из РФ звезда сериала «Беспринципные» закрывает свое ИП.