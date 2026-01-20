Любовь Успенская рассказала о двух волнах жестокой травли в Сети

Любовь Успенская не понаслышке знает, что такое быть мишенью для волн ненависти в интернете. Певица призналась, что за последние годы столкнулась с двумя мощными кампаниями травли, каждая из которых могла бы поставить крест на ее карьере, если бы она позволила этому случиться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Впервые шквал критики обрушился на нее из-за публичных разногласий с дочерью Татьяной Пласкиной. Семейные ссоры, вынесенные в медиа-поле, моментально превратились в повод для жестких обвинений. Успенскую массово осуждали, называя плохой матерью, а личная драма стала публичным достоянием для осуждения.

Вторая и, возможно, более жесткая волна хейта настигла артистку после получения российского гражданства. Этот шаг вызвал шквал ярости со стороны некоторых пользователей, в особенности из Украины. В адрес певицы летели откровенные пожелания смерти, оскорбления и обвинения в предательстве, часто пересыпанные отборным матом. Ее попытались выставить в самом одиозном свете, используя весь арсенал сетевой агрессии.

Однако эти попытки «отмены» не достигли своей цели. Успенская относится к подобным выпадам философски, отказываясь тратить душевные силы на ответы каждому недоброжелателю. Ее позиция — не оправдываться, а продолжать работать. История артистки показывает, что даже в эпоху тотальной публичности можно сохранить себя, просто отказываясь играть по навязанным правилам травли.

