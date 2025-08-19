«Пользуется ее ведомостью»: почему дочь Успенской выбрала мужчину, имеющего проблемы с законом

Новый избранник Татьяны Плаксиной, дочери Любови Успенской, — Никита Плотников — оказался не так прост. В сети всплыла информация о проблемах с законом. Выяснилось, что в 2020 году в Выборге предприниматель вызвался сделать ремонт квартиры. Как итог — заляпанная плитка, криво выложенный паркет, а также проблемы с батареями и отсутствие теплых полов. Суд оштрафовал Плотникова на 1,2 млн рублей, из которых он все еще должен 500 тыс. рублей. То, что избранником Плаксиной стал именно человек, имеющий проблемы с законом, не случайность, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, такой выбор связан с качествами личности дочери известной певицы.

«Они обусловлены тем, что, с одной стороны, она бунтарка и может делать какие-то вещи, ощущать этот мир как бунтарь, ей не нравятся определенные правила, она хочет их сломать, разрушить. Ей важно осуществлять какие-то эксклюзивные идеи, которые не приходят в голову другим. Потому что у нее свой стиль, свое видение этого мира и понимание себя в этом мире, но также я вижу акцент на ведомости», — добавила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Например, мать Татьяны сильнее ее как личность. Она могла ей управлять, вести за собой.

Фото: [ соцсети ]

«То есть Плаксина попадает под влияние. Она не лидер. Как раз, на мой взгляд, Никита Плотников занял место ее матери рядом с ней. Теперь он может ее куда-то вести, теперь она его слушает и, в какой-то степени он ей управляет. Поэтому, говорить о том, что она действует именно назло кому-то, ведет свою определенную жесткую линию, я бы не стала», — продолжила Абравитова.

По словам психолога, однозначно присутствуют и сильные эмоции к Плотникову, а так как они превалируют, Татьяна готова идти за ним, какой бы он ни был, какие бы проблемы с законом он не пережил.

«Это все отошло на десятый план и растаяло. Для нее оно даже не то, что не имеет значения, а как бы да, она это понимает, но демонстрирует, что вопреки этому любит. Показывает, что принимает человека целиком и полностью. Такое у нее альтернативное видение мира. Такие вещи, как социальные проблемы у ее избранника, ее не останавливают, она на них плевала. Но в то же время она является фигурой ведомой, ей в какой-то степени можно управлять, направлять, чем и пользуется Плотников», — заключила психолог.

