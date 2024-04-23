Люди из 19 века оккупировали Коломну

Людей в старинных костюмах 19 века можно увидеть в Коломне. Как сообщает портал Regions.ru , на весеннюю прогулку здесь вышли участники Клуба ревнителей коломенской старины.

По словам организатора общественного движения Марии Романовой, интерес к нарядам и образу жизни 19 века развился на базе клубов исторических танцев «Коломенский бал» и «Вереск».

Сейчас в клубе любителей старины более ста участников из разных городов. Каждый из них тщательно продумывает детали образа на основе информации из исторических книг. Некоторые даже самостоятельно шьют себе наряды. Любителей старины можно встретить на пикниках, театральных посиделках и танцевальных вечерах.