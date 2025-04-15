Футбольный клуб «Спартак» и автоконцерн «Москвич» близки к подписанию соглашения о сотрудничестве, сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов.

Согласно его информации, «Спартак» может заработать более 100 млн руб. по спонсорскому контракту — более 40 млн руб. за рекламу плюс 45 новых автомобилей, а также премии за победу в чемпионате или Кубке России.

Контракт рассчитан на следующий сезон. 44 млн руб. выделит мэр Москвы Сергей Собянин, остальные средства — автоконцерн.

Логотип «Москвича» появится на футболках «Спартака», предусмотрены рекламные акции с участием игроков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует продлить контракт с защитником Срджаном Бабичем.