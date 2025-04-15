«Спартак» обсудит с защитником Бабичем продление контракта за год до его истечения
Metaratings: «Спартак» намерен продлить контракт с защитником Бабичем
Фото: [ФК «Спартак»]
«Спартак» по окончании сезона обсудит с сербским защитником Срджаном Бабичем продление контракта, пишет Metaratings.ru.
Действующее соглашение истекает только в 2026 году, но красно-белые хотят подстраховаться, поскольку к 28-летнему центральному защитнику есть интерес со стороны европейских клубов.
«Спартак» приобрел Бабича у испанской «Альмерии» в августе 2023 года за 5 млн евро. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.
Бабич провел за «Спартак» 48 матчей во всех турнирах и забил пять мячей, в том числе, два — в текущем сезоне.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в махачалинском «Динамо», выписал игрокам двойные премиальные за победу над красно-белыми в 24-м туре РПЛ.