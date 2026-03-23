«Локомотив» договорился о новом контракте с вратарем Митрюшкиным

Московский «Локомотив» достиг договоренности с голкипером Антоном Митрюшкиным о продлении контракта, сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов.

Прежний контракт у новоиспеченного капитана железнодорожников был рассчитан до 2027 года, новое соглашение планируется заключить до 2030 года. По данным источника, клуб и сторона футболиста договорились и об улучшении финансовых условий вратаря. Митрюшкин получал 5 млн руб. в месяц, хотел удвоения зарплаты, клуб предлагал 7 млн руб. — в итоге сошлись на 8 млн руб. Также голкипер получит 60 млн руб. в качестве подъемных. Изначально «Локо» предлагал 45 млн руб., Митрюшкин запрашивал 100 млн руб.

Карпов отмечает, что Митрюшкин стал первым футболистом, которого удалось продлить гендиректору «Локо» Борису Ротенбергу. При этом переговоры о новых контрактах для Дмитрия Воробьева и Артема Карпукаса пока далеки до завершения.

Антон Митрюшкин перешел в 2024 году в «Локомотив» из «Химок» в качестве свободного агента. До этого воспитанник московского «Спартака» выступал за швейцарский «Сьон», немецкие «Фортуну» и «Динамо» (Дрезден). 30-летний голкипер получил вызов в сборную России на мартовские матчи национальной команды.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему на сборы получили приглашение сразу пять голкиперов.