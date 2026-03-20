Кафанов объяснил сложностью выбора приглашение в сборную пяти вратарей
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил включение в состав национальной команды на мартовские товарищеские игры сразу пяти голкиперов.
В итоговый список попали Матвей Сафонов (ПСЖ), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Денис Адамов («Зенит»).
«Решили оставить всех вратарей из расширенного списка, потому что все пятеро играют в этом году стабильно хорошо. Выделить кого-то очень сложно», — сказал Кафанов.
Специалист отметил, что есть желание дать по возможности сыграть кому-то из трех вратарей, еще ни разу не примерявших свитер сборной. Речь об Бориско, Митрюшкине и Адамове.
Сборная России сыграет 27 марта в Краснодаре с командой Никарагуа, а 30 марта в Санкт-Петербурге — с Мали.
Ранее Валерий Карпин объяснил вызов в сборную нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе. Всего вызов на мартовский сбор получили четыре форварда, но главный тренер сборной считает, что это даже слишком много.