«Локомотив» готовит новый контракт для тренера Галактионова

«Локомотив» планирует продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым и руководством клуба, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Контракты у генерального директора Владимира Леонченко и спортивного блока заканчиваются в декабре, а у Михаила Галактионова — по окончании сезона.

По данным источника, новые соглашения всем будут предложены на совете директоров в декабре. Руководители РЖД довольны высоким местом команды, российским костяком состава, а также плюсовым трансферным балансом клуба.

«Локомотив» приобрел нападающего Николая Комличенко у «Ростова» за €1,5 млн, Данила Пруцева взял в аренду, а Зелимхан Бакаев и Александр Руденко пришли в качестве свободных агентов. При этом железнодорожники продали Илью Самошникова в «Спартак» за €3,7 млн, Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду» за €1,7 млн и Тимура Сулейманова в «Ростов» за €400 тыс.

После 11 туров «Локомотив» занимает второе место с 23 очками, на один балл отставая от лидирующего ЦСКА.