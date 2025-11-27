«Локомотив-Кубань» хочет заставить своего игрока сидеть на парах в университете

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обратился в Кубанский университет физкультуры с просьбой отменить свободное посещение для своего центрового Кирилла Елатонцева, чтобы тот сидел на парах на общих основаниях.

Конфликт между клубом и игроком длится уже несколько месяцев. Лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ двух последних лет в межсезонье получил несколько предложений из Европы, но клуб не хотел его отпускать менее чем за $2 млн.

Отношения обострились в ноябре. Елатонцев сообщил в клуб, что он болен и даже вызывал скорую. Клубные медики никаких признаков болезни не обнаружили. Тогда баскетболист самовольно покинул расположение команды. Стало известно, что он пытается расторгнуть контракт с «Локомотивом».

В клубе утверждают, что баскетболист несамостоятелен в принятии решений, на него оказывают влияние окружающие.

«Локомотив-Кубань» на данный момент занимает третье место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав 10 побед в 13 матчах.