«Локомотив-Кубань» хочет заставить своего игрока сидеть на парах в университете

«Локомотив-Кубань» попросил отменить свободное посещение для игрока Елатонцева
Фото: [БК «Локомотив-Кубань»]
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обратился в Кубанский университет физкультуры с просьбой отменить свободное посещение для своего центрового Кирилла Елатонцева, чтобы тот сидел на парах на общих основаниях.
Конфликт между клубом и игроком длится уже несколько месяцев. Лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ двух последних лет в межсезонье получил несколько предложений из Европы, но клуб не хотел его отпускать менее чем за $2 млн.
Отношения обострились в ноябре. Елатонцев сообщил в клуб, что он болен и даже вызывал скорую. Клубные медики никаких признаков болезни не обнаружили. Тогда баскетболист самовольно покинул расположение команды. Стало известно, что он пытается расторгнуть контракт с «Локомотивом».
В клубе утверждают, что баскетболист несамостоятелен в принятии решений, на него оказывают влияние окружающие.
«Локомотив-Кубань» на данный момент занимает третье место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав 10 побед в 13 матчах.