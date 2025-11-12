Стали известны детали увольнения Станковича из «Спартака»

Стали известны детали смещения Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака». Как отмечает «Спорт-Экспресс», новость об увольнении сербу сообщили по видеозвонку в Белград.

Станкович воспринял сообщение об отставке спокойно, без эмоций. Слухи об его увольнении ходили уже больше месяца, в «Спартаке» особо не скрывали, что подыскивают кандидатуру нового тренера.

Тем не менее, все персоналии, предложенные спортивным директором Франсисом Кахигао, не устроили руководство «Спартака». Временно — предположительно, до зимней паузы — красно-белых возглавит Вадим Романов, который входил в тренерский штаб Станковича.

После первого круга РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 25 очками, на восемь баллов отставая от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА.