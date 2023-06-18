«Локомотив-Пенза» впервые в истории выиграл чемпионат России по регби

В финальном матче чемпионата России по регби пензенский «Локомотив» обыграл в Красноярске действующего чемпиона страны «Енисей-СТМ» со счетом 23:20 и впервые в истории стал обладателем трофея.

Основное время матча завершилось вничью – 17:17. При этом хозяева уверенно провели первый тайм и вели после него 17:0. В концовке матча Рамиль Гайсин мог принести очередное чемпионство красноярцам, но не сумел реализовать штрафной из выгодной позиции.

А вот опытнейший полузащитник пензенцев Сергей Янюшкин в овертайме точно пробил с 45 метров.

Пензенский клуб прервал гегемонию красноярского регби. С 2011 года в чемпионате побеждали только «Красный Яр» (дважды) и «Енисей-СТМ» (девять раз, шесть из них – подряд).

Бронза чемпионата досталась «Красному Яру», который также в овертайме обыграл казанскую «Стрелу» (17:15).