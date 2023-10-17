«Локомотив» победил ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф Кубка Гагарина

Хоккеисты «Локомотива» и ЦСКА провели в Ярославле шестой матч серии плей-офф Кубка Гагарина. Волжане оказались сильнее – 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Аверин и Александр Полунин, у ЦСКА отличился Максим Мамин.

Таким образом, кто выйдет в финал Западной конференции станет известно после седьмой встречи, которая пройдет в Москве.

«Всех с победой! Едем дальше…», «Красавчики. Исаев - огонь. Череповец болеет за соседей. Локо вперед!», «Эта команда заставила меня поверить в то, во что я не верила! С победой нас!», «Дотерпели, молодцы!» «… Как Мюнхгаузен вытаскиваем сами себя», «Сегодня на лед вышла настоящая команда и мужики с большой буквы», - пишут в социальных сетях болельщики «Локомотива».

Победитель серии ЦСКА – «Локомотив» сыграет в финале Западной конференции с санкт-петербургским СКА. В Восточной конференции в решающих матчах встретятсят казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

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