«Локомотив» подписал новый контракт с главным тренером Галактионовым

На пресс-конференции после кубкового матча со «Спартаком» (2:3) «Локомотив» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.

Соглашение продлило полномочия Галактионова на два года, до конца сезона 2027/2028. Специалист работает в «Локомотиве» с ноября 2022 года.

«За время работы Михаила Михайловича наша команда сделала шаг вперед: стабилизировалась игра, активно развиваются российские футболисты. Мы видим в Михаиле Михайловиче тренера, который понимает философию клуба, разделяет наши ценности и готов продолжать путь развития вместе с «Локомотивом», — сказал гендиректор железнодорожников Борис Ротенберг.

Заключение нового контракта должно положить конец слухам о переходе 41-летнего Галактионова в другую команду. Так, инсайдер Иван Карпов сообщал, что специалиста хочет переманить московское «Динамо». Контракт специалиста с «Локомотивом» истекал в конце сезона, а сумма отступных составляла всего 10 млн руб.