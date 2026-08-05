«Стоматолог бессилен без психиатра?». Выявлена связь тяжелой депрессии с заболеваниями десен

Специалисты пришли к выводу, что психоэмоциональное состояние человека способно оказывать воздействие не только на настроение, но и на здоровье зубов и десен. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в научном журнале Frontiers in Oral Health (FOH).

В рамках работы ученые изучили данные 650 взрослых респондентов. Оценка проводилась по нескольким параметрам, включая выраженность симптомов депрессии и тревожности, а также качество жизни, связанное со стоматологическим здоровьем. Для сбора информации применялись стандартизированные и международно признанные опросники — PHQ-9, GAD-7 и OHIP-14.

Как показали результаты исследования, между уровнем тревожности и депрессии и субъективной оценкой состояния зубов и десен существует прямая зависимость. Чем более выраженными были психологические расстройства у участников, тем хуже они оценивали свое стоматологическое здоровье и тем значительнее, по их словам, проблемы с полостью рта влияли на их повседневную жизнь, отмечается в материале. Наиболее сильная корреляция фиксировалась при тяжелых формах депрессии и тревожности. Также исследование выявило, что более низкие показатели здоровья ротовой полости чаще наблюдались у людей старше 45 лет и у участников со средним уровнем семейного дохода.

Ученые полагают, что врачам-стоматологам в своей работе целесообразно принимать во внимание психологический статус пациента. Включение оценки уровня тревожности и депрессии в стандартный протокол, по их мнению, может стать важной частью комплексного подхода к профилактике и терапии стоматологических заболеваний — такой вывод следует из текста опубликованной научной работы.

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