«Локомотив» усилился опытным словацким нападающим

Ярославский «Локомотив» подписал контракт с 34-летним словацким нападающим Рихардом Паником до конца сезона.

Опытный форвард в минувшем сезоне уже выступал за «Локо» и помог ярославцам завоевать Кубок Гагарина. Паник присоединился к команде по ходу сезона, в 44 матчах регулярного чемпионата и плей-офф он набрал 16 (7+9) очков.

Как отмечает клубная пресс-служба, Паник «укрепил бригаду большинства и внес ощутимый вклад в историческую победу „Локомотива“».

В НХЛ словацкий форвард выступал за «Тампу», «Торонто», «Чикаго», «Вашингтон», «Детройт», «Аризону» и «Айлендерс». В заокеанской лиге форвард провел 517 матчей, в которых набрал 194 (88+106) очка.

