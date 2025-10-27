«Локомотив» вернулся в Москву после задержки рейса из-за поломки самолета

Футболисты «Локомотива» благополучно вернулись в Москву из Саранска после задержки чартерного рейса по техническим причинам, сообщил «Матч ТВ».

Накануне железнодорожники провели в гостях матч 13-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1). Команда не смогла вылететь в Москву в назначенное время.

Задержка чартерного рейса была связана с поломкой аккумулятора у самолета, на котором футболисты прилетели в Саранск. Новый аккумулятор доставили на регулярном рейсе «Аэрофлота», в течение часа заменили, после чего чартер был отправлен. Около двух часов ночи самолет с футболистами благополучно приземлился в Шереметьево.

После 13 туров «Локомотив» занимает второе место в РПЛ с 27 очками. Железнодорожники не потерпели ни одного поражения в текущем чемпионате.