«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» в овертайме пятого матча финальной серии Кубка Гагарина обыграл челябинский «Трактор» (2:1) и впервые в своей истории выиграл главный трофей российского хоккея.

На 25-й минуте счет открыл словацкий защитник ярославского клуба Мартин Гернат, реализовав большинство. На 53-й минуте Стивен Кэмпфер забросил ответную шайбу.

На 68-й минуте Максим Шалунов получил пас из-за ворот от Артура Каюмова и точно бросил в дальний угол, став автором победной шайбы.

Самым ценным игроком Кубка Гагарина признан 38-летний Александр Радулов, выигрывавший трофей еще в 2011 году с «Салаватом Юлаевым».

«Локомотив» много лет шел к трофею. Ярославская команда трижды становилась чемпионом России, но это было еще до создания КХЛ и учреждения Кубка Гагарина. Дважды (2009, 2024) «Локомотив» играл в финале. К победе «Локо» привел главный тренер Игорь Никитин, ранее уже побеждавший с ЦСКА.

На пути к финалу «Локомотив» обыграл нижегородское «Торпедо», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев».