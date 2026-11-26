Решение о передаче материалов дела в профильную инстанцию принял апелляционный суд Парижа. Речь идет о событиях августа 2018 года, которые якобы произошли в столичном особняке 77-летнего артиста. По версии потерпевшей, которой на тот момент исполнилось 22 года, знакомый с детства актер добился от нее близости посредством психологического давления. Девушка заявила, что из-за сильного шока не смогла избежать контакта и покинуть дом, где подверглась принуждению к оральным ласкам.

Известно, что Арну дважды приходила в парижскую резиденцию Депардье для совместной работы над ролью. Однако суд принял к рассмотрению только первый эпизод, отклонив остальную часть иска. Представители прокуратуры сочли, что повторный визит актрисы в особняк артиста спустя несколько дней не мог сопровождаться насильственными действиями.

Ранее сообщалось, что долг рэпера Джигана по алиментам на ₽2 млн исчез из базы приставов.