Нутрициолог Елена Аксенова объяснила, как завтрак и обед влияют на ясность мышления днем и почему возникает «туман в голове» — об этом специалист рассказала в комментарии RuNews24.ru .

Дневной «туман в голове» — не диагноз, а сигнал, что мозгу не хватает ровного топлива: падает концентрация и тянет в сон. Мозг весит около двух процентов массы тела, но сжигает примерно пятую часть энергии, питаясь в основном глюкозой.

По словам эксперта, обед из белого риса, сладкого соуса, наггетсов и газировки дает быстрый скачок сахара и инсулина, а через пару часов — резкий спад и «ватную» голову. Фруктоза из сладких йогуртов и газировки уходит в печень и жировые запасы, давая лишь краткий всплеск бодрости, а кофе натощак с круассаном запускает те же качели с утра.

Аксенова советует начинать день с белка и немного жиров — например, яиц с овощами, творога с орехами или рыбы с цельнозерновым хлебом. В обед лучше выбрать понятный белок без соуса из пакетика, простой гарнир и сначала съесть овощи: клетчатка смягчает скачок сахара, помогая сохранить ясную голову к вечеру.

Регулярные сахарные качели и избыток ультрапереработанных продуктов повышают риск инсулинорезистентности, диабета второго типа и сердечно-сосудистых проблем, что подтверждают, в частности, данные исследования NutriNet-Santé. Нутрициолог помогает скорректировать рацион и режим, но не заменяет врача, а дефициты стоит проверять по анализам.