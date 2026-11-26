Длительное проживание в горной местности может приводить к изменениям в работе человеческого мозга из-за нехватки кислорода, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале MedScience. К такому выводу пришли специалисты Четвертого военно-медицинского университета Китая.

В исследовании приняли участие 164 здоровых взрослых человека, проживающих в трех китайских городах: Сиане (400 метров над уровнем моря), Ланьчжоу (1500 метров) и Лхасе (3600 метров).

Участники из двух последних городов ранее жили на меньшей высоте, а после переезда провели в горной местности в среднем от полутора до двух лет.

Анализ показал, что средний уровень насыщения крови кислородом у жителей Сианя составлял 97,1%, Ланьчжоу — 96,1%, а Лхасы — 91%.

Изучив результаты магнитно-резонансной томографии, ученые обнаружили у жителей высокогорья усиленное взаимодействие между пятью парами участков мозга, связанных с вниманием, мышлением и выполнением различных задач.

Исследователи предполагают, что таким образом мозг может пытаться компенсировать последствия длительной нехватки кислорода, перестраивая взаимодействие между своими отделами.

Однако пока неизвестно, помогают ли эти изменения мозгу эффективнее приспосабливаться к жизни в горах или, напротив, свидетельствуют о постепенном ухудшении его работы.

Для ответа на этот вопрос потребуются более масштабные исследования.