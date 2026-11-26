Поводом для обсуждения личной жизни дочери 56-летнего певца Дмитрия Маликова стали сообщения в телеграм-каналах: источники заявляли об отношениях между молодыми людьми.

Предполагаемую пару заметили вместе на юбилее одного из московских ресторанов. Вечер сопровождался выступлением Маликова. Сам певец подтвердил, что у дочери появился новый роман, однако имя ее избранника раскрывать не стал.

Кроме того, пользователи Сети обратили внимание, что Стефания регулярно оставляет комментарии под публикациями Мостового. Однако сама девушка поспешила внести ясность.

«Как первоисточник вынуждена опровергнуть данную информацию», — написала дочь артиста.

Имя Мостового ранее обсуждали и в связи с другой историей. По данным телеграм-канала Mash на спорте, футболист активно писал в социальных сетях 26-летней Майе Семак — дочери главного тренера «Зенита» Сергея Семака, а затем якобы оскорбил ее. Канал также сообщал, что из-за этого спортсмена могли отстранить от прежней команды. Позже он оказался в «Локомотиве».

Фото: [ Майя Семак/соцсети ]

Сама Стефания ранее встречалась с хоккеистом Кириллом Капризовым. Их отношения начались летом 2021 года и завершились в феврале 2022-го.

В 2023 году появились слухи о возможном воссоединении пары: Маликову замечали на матчах с участием спортсмена и в тех же местах, где бывал хоккеист. Однако в октябре 2025 года девушка заявила, что ее сердце свободно.

Ранее певец Дмитрий Маликов рассказал, почему потерял друзей после их переезда.