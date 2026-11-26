В Сергиевом Посаде десятки голубей укрылись от снегопада в нишах стены скита. Об этом сообщает REGIONS со ссылкойместные жители и сообщество «Сергиев Посад Life» в MAX, опубликовав видео.

Утром в среду, во время снегопада, птицы разместились в небольших углублениях и под выступами вдоль стены Гефсиманского Черниговского скита. На кадрах видно, как пернатые сидят словно в аккуратных «окошках», пока свежий снег покрывает землю и элементы красной кирпичной кладки.

Конструкция стены отчасти прикрывает птиц от порывов ветра и прямого снега, помогая беречь тепло в холода. Одни голуби замерли внутри выемок, другие перелетают вдоль кладки, а темные силуэты на фоне белых снежинок и сугробов создают выразительный зимний контраст.

В комментариях горожане тепло оценили ролик, заметив, что в сильную метель каждый ищет укромный уголок — и городские птицы ловко подобрали себе подходящие места. Подобные кадры из привычных мест Сергиева Посада регулярно собирают отклики пользователей и подчеркивают, насколько живописной бывает зима в округе.