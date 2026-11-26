Подольская городская прокуратура провела проверку по обращению супруги участника специальной военной операции о нарушении прав ее семьи. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, муж заявительницы заключил контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ в 2024 году и принимал участие в СВО, однако с января 2025 года он прекратил выходить на связь с супругой и малолетними детьми. В связи с этим ему был присвоен статус самовольно оставившего место службы.

С момента присвоения указанного статуса перечисление денежного довольствия военнослужащего было приостановлено, в результате чего многодетная семья осталась без средств к существованию. В связи с этим в Подольский городской суд было направлено исковое заявление о признании мужчины безвестно отсутствующим — суд удовлетворил данные требования и восстановил право семьи на обеспечение всеми положенными социальными гарантиями, а также на получение незаконно удержанного денежного довольствия военнослужащего.

В марте 2026 года прокуратурой в суд направлено заявление о признании участника СВО умершим, Московский областной суд также удовлетворил его. В связи с этим члены семьи получили право на получение всех предусмотренных законом выплат и мер социальной поддержки, включая единовременные пособия и пенсионное обеспечение по потере кормильца.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.