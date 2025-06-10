«Локомотив» выиграл спор за нападающего Комличенко

Железнодорожники выиграли спор за мощного центрфорварда у «Краснодара» и «Спартака».

29-летний воспитанник «Краснодара» последние три сезона провел за «Ростов». Ранее он играл за «Динамо», а также «Слован» и «Младу» в чемпионате Чехии. В минувшем сезоне в 26 матчах РПЛ нападающий забил восемь мячей и отдал четыре передачи.

По данным инсайдера Ивана Карпова, Комличенко будет зарабатывать в «Локомотиве» 7 млн руб. в месяц, не считая бонусов за сыгранное время, а также голы и передачи.

Ранее стало известно, что сразу три клуба из верхней части РПЛ интересуются вингером «Ахмата» Лечи Садулаевым.