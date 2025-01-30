В России призвали запретить концерты Киркорова после выступления в США

Выступление Киркорова на свадьбе в Нью-Йорке вызвало бурную реакцию у российских общественников. Они указали, что на мероприятии находились противники РФ, а сцену с поп-королем разделила уехавшая из страны Кристина Орбакайте.

Напомнили общественники и про другие сомнительные действия со стороны Киркорова. Например, участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, положительные высказывания в защиту Максима Галкина*, отсутствие четкой позиции по Украине и режиму Зеленского.

«От имени Общероссийского общественного движения «Ветераны России» мы обращаемся к культурному сообществу, общественности и государственным органам с просьбой запретить гастрольную деятельность Филиппа Бедросовича Киркорова на территории Российской Федерации до тех пор, пока он не продемонстрирует истинную преданность нашей стране и не поддержит тех, кто сегодня защищает ее интересы», — указано в документе.

При этом авторы жалобы отметили, что Киркоров мог бы продолжить свою деятельность, если бы дал концерты в ЛНР и ДНР, таких городах как Луганск, Донецк, Мариуполь и Мелитополь. Также с артиста спросят за помощь российским военным. В противном случае «Ветераны России» будут настаивать на запрете концертов Киркорова в России.

Ранее Киркоров заявил, что ведущая Ивлеева была исключена из новогоднего фильма по его инициативе.

*внесен в список иностранных агентов в России