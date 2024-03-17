Лолита не планирует возвращения на сцену

Певица Лолита стала участником мероприятия, посвященного вручению премии «Виктория», и получила звание «Певица года». Об этом сообщает Life.ru .

В ходе церемонии она раскрыла свои планы относительно будущего на эстраде.

По словам артистки, пока возвращение на сцену после сорванного концертного тура по стране не входит в ее планы.

Она добавила, что ей нравится творчество Shaman, а любимая песня из его репертуара – «Я русский».

По мнению Лолиты, радовать своих поклонников присутствием на сцене она не планирует, поскольку находится на пенсии и это ее устраивает.